Video Dünya Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi | Video
Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi | Video

Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi | Video

29.09.2024 | 13:46

Güney Asya ülkesi Nepal’de Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken, kayıp 64 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nepal'deki sel ve toprak kaymasının bilançosu artıyor. Ülke genelinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Nepal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rishi Ram Tiwari yaptığı açıklamada, 64 kişinin de kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sel felaketinin vurduğu başkent Katmandu'yu diğer Nepal bölgeleriyle bağlayan otoyollarda ciddi hasar meydana gelirken, Tiwari, çamur ve molozlarla tıkanan otoyolları açmak için buldozerlerin kullanıldığını söyledi. Kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 3 binden fazla güvenlik personeli helikopterler ve motorbotlarla görevlendirildiğini aktaran Tiwari, "3 binden fazla insan kurtarıldı" dedi.

Ülkede, hava durumu nedeniyle Cuma akşamından itibaren tamamen durdurulan iç hat uçuşları, bu sabah itibarıyla Kathmandu'dan tekrar başladı.
Yağışlar nedeniyle 150'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi | Video 02:44
Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 104’e yükseldi | Video 29.09.2024 | 13:46
Hizbullah’tan İsrail’e misilleme saldırılar sürüyor: Tiberya’ya 8 roket fırlatıldı | Video 00:14
Hizbullah'tan İsrail'e misilleme saldırılar sürüyor: Tiberya'ya 8 roket fırlatıldı | Video 29.09.2024 | 12:47
Netanyahu: Nasrallah’ın öldürülmesi belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı | Video 03:24
Netanyahu: "Nasrallah'ın öldürülmesi belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı” | Video 29.09.2024 | 08:34
Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş 00:56
Hasan Nasrallah'ı İran mı sattı? Al Arabiya'da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş 28.09.2024 | 22:28
Savaşın sıcak görüntüsü A Haber’de 01:47
Savaşın sıcak görüntüsü A Haber'de 28.09.2024 | 14:24
A Haber suikast binasını görüntüledi 01:54
A Haber suikast binasını görüntüledi 28.09.2024 | 12:03
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü 01:24
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hizbullah'ın tüm komuta kademesi öldürüldü 28.09.2024 | 11:53
Orta Doğu’da felaket gecesi! Nasrallah yaşıyor mu? 04:12
Orta Doğu’da felaket gecesi! Nasrallah yaşıyor mu? 28.09.2024 | 11:42
ABD’de Helene Kasırgası karaya çıktı: 3 ölü 02:56
ABD'de Helene Kasırgası karaya çıktı: 3 ölü 27.09.2024 | 14:22
Helene Kasırgası Florida’da etkili oluyor 00:14
Helene Kasırgası Florida'da etkili oluyor 27.09.2024 | 09:54
İsrail’in Lübnan’a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti | Video 00:16
İsrail'in Lübnan'a saldırısında 23 Suriyeli hayatını kaybetti | Video 26.09.2024 | 13:28
Japonya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 01:17
Japonya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e yükseldi | Video 26.09.2024 | 09:59
İsrail’den Lübnan’a geniş çaplı saldırı: 10 ölü, 29 yaralı | Video 00:50
İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı saldırı: 10 ölü, 29 yaralı | Video 25.09.2024 | 14:39
İsrail’den Lübnan’a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar | Video 04:14
İsrail'den Lübnan'a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar | Video 25.09.2024 | 12:57
Lübnan’dan İsrail’e 65 roket ateşlendi | Video 00:36
Lübnan'dan İsrail'e 65 roket ateşlendi | Video 24.09.2024 | 12:27
Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı | Video 02:09
Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı | Video 24.09.2024 | 09:58
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492’ye yükseldi | Video 01:10
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video 24.09.2024 | 08:48
Gazze’de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi | Video 03:22
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi | Video 23.09.2024 | 15:42
İsrail Lübnan’ı vurdu: 1 ölü | Video 00:27
İsrail Lübnan’ı vurdu: 1 ölü | Video 23.09.2024 | 12:47
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci’den BM’de reform çağrısı: Geleneksel yöntemlerle farklı sonuç bekleyemeyiz | Video 02:52
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'den BM'de reform çağrısı: "Geleneksel yöntemlerle farklı sonuç bekleyemeyiz" | Video 23.09.2024 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA