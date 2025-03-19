Video Dünya New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video
New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video

New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video

19.03.2025 | 08:24

İsrail’in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarda 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, New York’ta büyük bir protesto düzenlendi. Filistin yanlısı grupların çağrısıyla Times Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, İsrail’in saldırılarını ve Başkan Donald Trump'ın İsrail yanlısı politikalarını protesto etti.

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Filistin yanlısı Yahudi aktivist grubu Jewish Voice for Peace (JVP) başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve aktivist protestoya katıldı. Göstericiler, "Soykırımı tekrar protesto etmek suç değildir", "Mahmoud Khalil'i serbest bırakın", "Öğrencilerimizden ellerinizi çekin", "Amerika, İsrail'e yardımı kes", "Özgür Filistin, Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı.

TİMES MEYDANI'NDA GERGİN ANLAR
Protestoya, İsrail yanlısı küçük bir grubun da karşı gösteri düzenlemek için katılması zaman zaman gergin anların yaşanmasına neden oldu. İki grup arasında sözlü atışmalar yaşanırken, polis olayların büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.
New York Polis Departmanı (NYPD), meydanda olası taşkınlıkları önlemek amacıyla yüzlerce polis memurunu görevlendirdi. Ancak protesto büyük ölçüde barışçıl bir şekilde devam etti.

GÖSTERİCİLER NEW YORK HALK KÜTÜPHANESİ'NE YÜRÜDÜ
Times Meydanı'nda başlayan protesto, daha sonra yürüyüşe dönüştü. Göstericiler, New York Halk Kütüphanesi'nin önüne kadar yürüyerek burada bir süre slogan atmaya devam etti. New York'un simge yapılarından biri olan kütüphane, protestocular tarafından çevrelenirken, burada yapılan konuşmalarda Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında geçen gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi. Göstericiler, Filistin halkına destek mesajlarını yineleyerek alandan ayrıldı.

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