Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video
Güney Kore’deki bir otoyolda meydana gelen göçüğün ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet çukura düşerken, motosikletin sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayda bir otomobil sürücüsü de yaralandı.
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