Pakistan’da Biparjoy Kasırgası nedeniyle 25 bin kişi tahliye edildi | Video

Pakistan’ı vurması beklenen Biparjoy Kasırgası öncesi şu ana kadar 25 bin kişi güvenli bölgelere tahliyesi edildi. Pakistan’ı vurması beklenen Biparjoy Kasırgası nedeniyle tahliyeler devam ederken, şu ana kadar 25 bin kişi güvenli bölgelere tahliyesi tamamlandı. Devam eden tahliyeler ile bu sayının 100 bini aşması bekleniyor.