Video Dünya Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video
Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video

Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video

07.12.2022 | 09:34

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Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor.

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