Video Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video

30.03.2022 | 12:34

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyaretinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşerek, Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in Anhui kentinde düzenlenecek olan Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Görüşmeye dair Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, istikrarsız ve gergin olan dış politik durumlara rağmen dinamikleri bir şekilde devam eden Rus - Çin yüksek ilişkilerini ele aldı. Rusya ve Çin bağlamındaki anlaşmaların uygulanması konusu gibi güncel konular görüşüldü" denildi.

Yapılan açıklamada, Bakan Lavrov ve Bakan Wang görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alındığı aktarılarak, "Bakanlar Ukrayna çevresindeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşına Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi ve Kiev rejimi ile müzakere süreci ve müzakere dinamikleri ile ilgili bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Rusya'ya uygulanan tek taraflı ekonomik yaptırımların zarar verici olduğuna dikkat çekildi. Görüşmede Afganistan, Orta Asya'daki mevcut durum, İran nükleer programı etrafındaki durum ve Kore Yarımadası dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gündemde bir dizi önemli konu ele alındı. Rusya tarafından, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerine ve çok taraflı platformlardaki çabalara dikkat çekildi" ifadeleri kullanıldı.

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