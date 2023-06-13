Rusya, Zelenskiy’nin memleketini vurdu: 3 ölü, 25 yaralı | Video
Rus ordusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
ZELENSKİY'İN MEMLEKETİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, memleketi Kryvyi Rih'e gerçekleştirilen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zelenskiy paylaşımında, "Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak" ifadelerini kullandı.
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