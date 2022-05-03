Video Dünya Rusya’da matbaa deposunda yangın | Video
Rusya’da matbaa deposunda yangın | Video

Rusya’da matbaa deposunda yangın | Video

03.05.2022 | 12:34

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Rusya’nın başkenti Moskova’da matbaa deposunda çıkan yangında yaklaşık 34 bin metrekarelik alan küle döndü.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ülkenin en büyük matbaa depolarından birinde gece saatlerinde yangın çıktı. Rusya'daki okullarda kullanılan ders kitapları ve diğer matbaa malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yangına ilişkin yapılan resmi açıklamada, tesislerin bulunduğu toplam alanın 112 hektar olduğu, 520 metrekarelik deponun ise 33 bin 800 metrekarelik alanının tamamen yandığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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