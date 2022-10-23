Video Dünya Rusya'da savaş uçağı 2 katlı binanın üzerine düştü: 2 ölü | Video
Rusya'da savaş uçağı 2 katlı binanın üzerine düştü: 2 ölü | Video

Rusya'da savaş uçağı 2 katlı binanın üzerine düştü: 2 ölü | Video

23.10.2022 | 15:33

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde Su-30 tipi Rus savaş uçağının 2 katlı binanın üzerine düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

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Rusya'ya bağlı Sibirya bölgesinin güneyindeki İrkutsk kenti üzerinde uçuş yapan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 tipi savaş uçağı ani irtifa kaybı yaşamasının ardından kent merkezindeki 2 katlı binanın üzerine düştü. Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti. Bakanlıktan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Siviller arasında kayıp yok. Uçağın 2 pilotu yaşamını yitirdi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı" denildi. Bakanlık ayrıca yangının 200 metrekarelik alanda etkili olduğunu belirtirken, doğrudan müdahale ile alevlerin daha fazla büyümesinin engellendiğini aktardı.

SİVİL CAN KAYBI YOK
İrkutsk Valisi Igor Kobzev yaptığı açıklamada sivil can kaybı olmadığını söyleyerek, bölgede gerekli önlemlerin alındığını ve halk için yardım programı hazırladıklarını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Komite, uçağın mühimmat taşımadığını ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde 17 Ekim'de Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 tipi savaş uçağının 9 katlı bir apartmanın üzerine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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