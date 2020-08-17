Video Dünya Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması "Onunla iyi anlaşıyorum" | Video

Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması "Onunla iyi anlaşıyorum" | Video

Son Dakika | ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
17.08.2020 | 17:20

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Son dakika haberi... BD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen son dakika habere göre; Trump Fox News canlı yayınında "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.

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