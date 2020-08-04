Video Dünya Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

Son dakika! Beyrut Valisi patlama hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı! | Video
04.08.2020 | 20:33

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Beyrut Valisi yaşanan patlamayı Hiroşima ve Nagasaki’deki saldırılara benzetti. Hasarın boyutunun “korkunç” olduğunu söyleyen vali, gözyaşlarına hakim olamadı.

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