Son Dakika Haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki atom bombası gibi patlamayı kim neden gerçekleştirdi? | Video
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Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde gerçekleşen ve büyüklüğü ile dünyayı dehşete düşüren patmanın sebebi ne? Beyrut'taki atom bombası (nükleer bomba) gibi patlamayı kim gerçekleştirdi? Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlama kimin işine yarayacak? Anadolu Ajansı Ortadoğu haberler Editörü Turgut Alp Boyraz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen dev patlamanın olası sebebi hakkında canlı yayında önemli yorumlarda bulundu...
Son Dakika Haberi: 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' iddiası olay oldu! İşte Sipmsons diizisindeki dev patlama | Video