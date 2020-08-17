Son Dakika Haberi | ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında flaş Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması | Video

Son Dakika... ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında; ABD Başkan Adayı Joe Biden'ı kastederek "Erdoğan gibi birinci sınıf santranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.