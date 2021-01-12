Son Dakika Haberleri | FBI'dan 50 eyalet için kritik uyarı! Silahlı gruplar hazırlanıyor | Video
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Son dakika haberi... Tartışmaşmalı seçimler ve sonuçların Senato'da onaylanması esnasında yaşananlarla kaosa sürüklenen ABD'de tansiyon artıyor. Çok sayıda kişinin yaralanması ave 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan Capitol Binası baskını sonrasında yeni bir alarm verildi. 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden'ın devir teslim töreni öncesi 'kaos uyarısı' yapıldı. FBI, 50 eyalet başkentinin hepsinde "silahlı protestolar" planlandığına dair bilgi aldığını söyledi. İşte, ABD'de son durum ve gelen son dakika haberinin detayları...