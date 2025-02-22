Video Dünya Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video

Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video

22.02.2025 | 11:11

Son dakika haberi: Hamas, İsrail ile esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı.

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