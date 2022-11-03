Video Dünya SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video

03.11.2022 | 14:47

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Pakistan medyasında yer alan haberlere göre; eski başbakan İmran Han'a suikast girişimi gerçekleşti. Konvoyuna ateş açılan Han'în bacağından vurulduu belirtildi.

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