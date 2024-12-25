Video Dünya SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video
SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video

SON DAKİKA: Kazakistan’da yolcu uçağı böyle düştü! Korkutan anlar kamerada | Video

25.12.2024 | 10:22

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi’ne ait yolcu uçağı düştü. Yetkililer hayatta kalanlar olduğunu açıkladı

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