Video Dünya Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video

Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video

Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video
28.03.2021 | 16:20

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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnemeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı ve nisan ayında görevini bırakacağı açıklandı. Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan "istifa" çağrıları yanıt buldu.

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