Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın! 80 ev kül oldu | Video 28.09.2022 | 11:11
03:26
Japonya’da tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.09.2022 | 10:04
05:04
04:11
02:17
Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp | Video 27.09.2022 | 11:45
00:41
00:41
02:41
SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.09.2022 | 11:33
03:23
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video 26.09.2022 | 09:49
01:47
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 25.09.2022 | 15:49
01:57
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım | Video 25.09.2022 | 15:49
00:33
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 25.09.2022 | 10:31
00:54
04:12
02:49
02:37
Meksika'da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 22.09.2022 | 11:04
00:33
05:12
01:55
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 21.09.2022 | 12:36
02:42
Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 21.09.2022 | 11:00
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çıkan yangında en az 80 ev küle döndü.