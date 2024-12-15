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Suriye'de Esad rejimi sonrası eğitim-öğretim dönemi başladı | Video

Suriye'de Esad rejimi sonrası eğitim-öğretim dönemi başladı | Video

15.12.2024 | 12:21

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından okullarda ilk eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocuklar, önceki rejimin bayrak marşı yerine ilk kez özgürlük şarkıları eşliğinde derslerine girdi.

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Suriye'de 61 yıl süren Baas rejimi geçtiğimiz hafta muhalif gruplar tarafından devrildi. Suriye'de bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılanırken, ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Normalleşme aşamasındaki ülkede bugün muhaliflerin ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla öğretmenler ve öğrenciler için ilk eğitim-öğretim dönemi başladı. Esad döneminde rejimin bayrak marşıyla derslerine giren öğrenciler, ilk kez öğretmenleri eşliğinde özgürlük şarkılarıyla derslerine girdi. Okul müdürlerinin ders öncesi çocuklara yaptığı konuşmanın ardından özgürlük şarkıları çalındı ve öğrenciler doyasıya eğlendi.

OKULLARDA ESAD İZLERİ SİLİNİYOR
Şam'da eğitim-öğretim yılının başladığı bin 260 öğrencili Muhammed Bedi El Kesim İlköğretim Okulu'nda camlarda bulunan Beşar Esad'ın fotoğrafları tek tek öğretmenler tarafından çıkarıldı.

"ARTIK KORKU VE KEDER KALMADI"
Muhammed Bedi El Kesim İlköğretim Okulu Müdürü Samer Al Tıveyni, "Bizler şu anda yeni bir Suriye dönemindeyiz. Artık korku ve keder kalmadı. Artık öğretmenliğimizin kıymeti var. Evden okula gelirken mutlu bir şekilde geliyoruz. Biz artık Suriye'nin öğretim inşası için çalışacağız. Bu çocukları artık savaş modundan çıkartıp onların geleceklerini hazırlayacağız" dedi.

"DOKTOR OLACAĞIM"
Okula gelen 4. sınıf öğrencilerinden Zehra Al Şeyh, "Artık Suriye özgür ve bizler de mutluyuz. Büyüyünce doktor olacağım. Okula özgürce geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

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