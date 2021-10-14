Video Dünya Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

14.10.2021 | 09:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyrut’taki gösteride kalabalığın üstüne ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:14
Beyrut'taki gösteride kalabalığın üstüne ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var | Video 14.10.2021 | 12:58
Azerbaycan’da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:58
Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 10:50
Tayvan’da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:23
Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 14.10.2021 | 09:36
Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman A Haber’de değerlendirdi. 06:52
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman A Haber’de değerlendirdi. 14.10.2021 | 00:02
SON DAKİKA: Kaptan Kirk rolü ile tanınan aktör William Shatner uzaya giden en yaşlı kişi oldu 03:35
SON DAKİKA: Kaptan Kirk rolü ile tanınan aktör William Shatner uzaya giden en yaşlı kişi oldu 13.10.2021 | 17:57
Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü | Video 02:07
Hong Kong’u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü | Video 13.10.2021 | 15:05
Peru’da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu | Video 01:19
Peru'da bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtarma operasyonu | Video 13.10.2021 | 15:06
Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: 5 ölü, 21 yaralı | Video 01:58
Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: 5 ölü, 21 yaralı | Video 13.10.2021 | 15:05
İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı | Video 00:31
İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı | Video 13.10.2021 | 15:05
Bangladeş’te ’Durgapuja’ kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor | Video 04:20
Bangladeş’te 'Durgapuja' kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor | Video 13.10.2021 | 11:29
Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video 00:39
Azerbaycan’da kamyonun çarptığı otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video 13.10.2021 | 11:29
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı | Video 02:11
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı | Video 13.10.2021 | 09:30
İngiltere’de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu 00:31
İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu 11.10.2021 | 11:30
Libya’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 02:58
Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.10.2021 | 16:43
Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video 03:05
Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video 10.10.2021 | 16:28
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut’u ve Tuğ köyünü ziyaret etti 07:51
Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti 10.10.2021 | 14:48
Malili aktivistten Macron’a yanıt: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı 02:42
Malili aktivistten Macron’a yanıt: "Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı" 10.10.2021 | 14:06
Yeni görüntüler geldi... Rusya’da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı 01:50
Yeni görüntüler geldi... Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı 10.10.2021 | 11:37
Japonya’da tren seferleri askıya alındı | Video 03:02
Japonya’da tren seferleri askıya alındı | Video 10.10.2021 | 11:10
Son dakika! Tataristan’da uçak düştü, 19 kişi öldü! İşte ilk görüntüler | Video 00:39
Son dakika! Tataristan'da uçak düştü, 19 kişi öldü! İşte ilk görüntüler | Video 10.10.2021 | 10:42

Tayvan'ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sularında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Tayvan medyası bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yerel otoriteler, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA