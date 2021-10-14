Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Tayvan'ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sularında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Tayvan medyası bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yerel otoriteler, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.