Video Dünya Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi | Video
Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi | Video

Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi | Video

04.12.2024 | 08:39

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

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Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi. Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor. Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünnelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor. SMO askerlerinden Mahmud Naa, tünelin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu ifade etti.
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