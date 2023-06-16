Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı | Video
ABD’nin Texas eyaletini vuran hortum nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.
Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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