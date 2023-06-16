Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı | Video

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Perryton'u hortum vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı. Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Texas ve Oklahoma'da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı. Ochiltree County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi.Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.