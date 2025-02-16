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Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde

Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde "Gazze" protestosu | Video

16.02.2025 | 08:41

Tunus’ta ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır", "Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi'nden sürme planlarını reddediyoruz" sloganları atıldı.

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Tunus'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere göç etmesi" yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi. Tunuslular ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır", "Davanın yıkımına hayır", "Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi'nden sürme planlarını reddediyoruz", "Gazze umurunda değil, ABD yenilmeli", "Trump, yalancı, ABD terörizmin anasıdır" sloganları attı.

Protestocular, ABD Büyükelçiliğinin kapatılması ve ABD Büyükelçisinin Tunus topraklarından sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı.
Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu.

Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

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