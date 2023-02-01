Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video

Umman'ın başkenti Maskat'taki bir festival sırasında Umman Kongre ve Sergi Merkezinde kurulan eğlence parkındaki salıncak devrildi. Kaza sonucu 7'si çocuk 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.