Video Dünya Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video
Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video

Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video

01.02.2023 | 14:37

Umman’ın başkenti Maskat’ta kurulan eğlence parkındaki salıncağın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Umman'ın başkenti Maskat'taki bir festival sırasında Umman Kongre ve Sergi Merkezinde kurulan eğlence parkındaki salıncak devrildi. Kaza sonucu 7'si çocuk 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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