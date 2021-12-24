Kıyamet kasası, dünyanın karakutusu... Bu adresleri unutmayın!

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Batı basını bu hikayelere bayılıyor. Bu durum, Soğuk Savaş’ın mirası sanırım. Sonuçta dünya, yıllarca Amerika ile Sovyetler arasındaki olası bir nükleer savaşın eşiğinde yaşadı. Diğer taraftan Hoolywood var. Zombiler, meteorlar, dünya dışı varlıklar, robotlar falan… Bilim kurgu senaryolarında da sürekli bir kıyamet sornasında hayatta kalma mücadelesi var. Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümünde Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, dünyada bulunan ve dikkat çeken adresleri masaya yatırıyor.