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OTOMATİK OYNAT
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200 yıllık para biriktirme modeli 26.08.2022 | 14:07
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Bankaya gitmeden nasıl ev alınır? 26.08.2022 | 14:08
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Tarihi "ucuz konut" projesinde taksitler belli oldu | Video 25.08.2022 | 15:31
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul güne rekorla başladı | Video 24.08.2022 | 10:29
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SON DAKİKA: EYT kimleri kapsayacak? Eylül ayında müjde üstüne müjde! | Video 24.08.2022 | 09:53
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Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir 22.08.2022 | 21:22
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Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık" | Video 22.08.2022 | 11:56
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KOBİ’yi dijitale taşıdı, fasonla ana sanayiyi birleştirdi 17.08.2022 | 15:08
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İkinci el otomobil satışına '6 ay ve 6 bin km' şartı getirildi | Video 16.08.2022 | 09:25
Bankadan kredi almadan, evrak işleri uğraşmadan ve faiz ödemeden ev, araba veya motosiklet almak mümkün. Borçlanmadan sadece tasarruf ederek ev ve otomobil almak mümkün. Tasarruf finansmanı modeli ile çalışan altı firma BDDK’dan lisans aldı.