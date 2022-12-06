SON DAKİKA: 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketler savunma veriyor | Video
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Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 firma, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapmak üzere Rekabet Kurulu'nun karşısına çıktı.