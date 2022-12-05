SON DAKİKA: 5 aylık zam oranı kesinleşti! Enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:45
08:23
TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 05.12.2022 | 09:14
12:42
00:57
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
13:49
07:05
28:36
Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
06:02
03:15
12:04
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
02:29
Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 30.11.2022 | 10:32
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
06:14
02:32
06:45
00:44
02:42
14:49
01:44
Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı 2023 netleşiyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ile Ocak zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkı ile emekli ve memur Ocak zammı ne kadar oldu? İşte en düşük emekli ve memur maaşı hesabıyla memur enflasyon farkı ve tüm meslek gruplarında yeni hesaplama tabloları...