SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

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TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
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Vodafone Busines Ekofood Başarı Hikayesi 15.10.2022 | 09:23
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SON DAKİKA! İşsizlik tek haneye indi | Video 10.10.2022 | 10:07
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Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video 08.10.2022 | 15:10
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ÇKS'nin çiftçiye sağladığı kolaylıkları çiftçiler anlattı 08.10.2022 | 13:49
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Zigana Tüneli projesinde sona doğru! Süreyi 30 dakika kısaltacak | Video 08.10.2022 | 11:33
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Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro meselesinde düğüm çözülüyor | Video 06.10.2022 | 10:56
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Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
Son dakika haberi...Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı. Ekim ayı faiz kararı bugün belli olacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne oldu? İşte detaylar...