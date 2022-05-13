Adı Sevgi 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Aşk dile gelince mutlaka kendi yolunu bulur" | Video
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Atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.