1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçtiler | Video
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Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bugün tarihi bir an yaşanıyor. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ve basın mensuplarıyla birlikte Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprüyü yürüyerek geçiyor