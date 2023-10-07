58 terörist böyle etkisiz hale getirildi! Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Harekatta çok sayıda terör hedefi vurulurken teröristler etkisiz hale getirildi. F-16'lar sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefleri kullanılamaz hale getirdi. Kamışlı'da terör hedefi vuruldu. Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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