ABD ve İngiltere, havadan ve denizden Yemen'deki Husileri vurdu | Video 12.01.2024 | 10:24 ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait askeri noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden, saldırının Husilere açık bir mesaj olduğunu ifade etti. Husiler ise ABD ve İngiltere'nin Yemen'i vurarak "büyük bir hata" yaptığını belirtirken, Suudi Arabistan saldırılardan büyük bir endişe duyulduğunu vurguladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurdu. Yerel kaynaklar, ABD ve İngiltere'nin gece boyunca düzenlediği saldırılarda İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'nın kuzeyindeki bir askeri üssün, Hudeyde Havalimanı çevresinin, Saada ili ve Zamar şehrindeki bazı noktaların, askeri birliklerinin hedef alındığını aktardı.

BİDEN: "HUSİLERİN SALDIRINA KARŞILIK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün benim talimatım doğrultusunda ABD askeri kuvvetleri İngiltere ile birlikte, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilerin dünyanın en hayati öneme sahip su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için kullandığı bazı hedeflere başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, tarihte ilk kez gemisavar balistik füzelerin kullanılması da dahil olmak üzere Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret gemilerine yönelik benzeri görülmemiş saldırılarına doğrudan yanıt olarak yapıldı" ifadelerini kullandı. Biden, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının ABD personelini ve sivil denizcileri tehlikeye attığını, seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiğini belirten Biden, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana bölgede gerçekleştirdiği 27 saldırıdan 50'den fazla ülkenin etkilendiğini, 20'den fazla ülkeden mürettebatın tehdit edildiği veya rehin alındığını vurguladı. Biden, 2 binden fazla geminin Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldığını, bu durumun da nakliye süresinin uzattığını belirtti.

"BU SALDIRI AÇIK BİR MESAJDIR"

Biden, "9 Ocak'ta Husiler, doğrudan ABD gemilerini hedef alarak bugüne kadarki en büyük saldırısını başlattı. Uluslararası toplumun bu pervasız saldırılara tepkisi ortak ve kararlı olmuştur. Geçtiğimiz ay ABD, uluslararası gemiciliği savunmaya ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını caydırmaya kararlı 20'den fazla ülkenin bir araya geldiği bir koalisyon olan Refah Muhafızı Operasyonu'nu başlattı. Ayrıca Husi tehditlerini kınamak için 40'tan fazla ülkeyle birlikte hareket ettik. Geçtiğimiz hafta, 13 müttefikimiz ve ortağımızla birlikte Husi isyancıların saldırıları durdurmadığı takdirde sonuçlarına katlanacaklarına dair açık bir uyarıda bulunduk. Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına son vermesini talep eden bir kararı kabul etti" ifadelerini kullandı. Biden, "Bu hedefli saldırılar, ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğine veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticari yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair açık bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

HUSİLERE AİT ASKERİ NOKTALAR VURULDU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de yaptığı yazılı açıklamada saldırıyla ilgili detay verdi. Austin saldırıda Husilerin insansız hava araçlarının, balistik ve seyir füzesi ile kıyı radarı ve hava gözetleme kapasitelerinin hedef alındığını aktardı. Austin, "ABD meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor ve gerekirse ABD güçlerini korumak için daha fazla eylemlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Husilere ait radar sistemlerine, hava savunma tesislerine, silah depolama, insansız hava araçları ve füzeler için kullanılan fırlatma alanlarına saldırı düzenlendiğini aktardı.

"4 TYPHOON SAVAŞ UÇAĞININ HASSAS SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 4 Typhoon savaş uçağının Husilere ait 2 askeri noktaya "hassas saldırılar" gerçekleştirdiğini açıkladı. Shapps, "Masum hayatlara ve küresel ticarete yönelik tehdit o kadar büyük hale geldi ki bu eylem sadece gerekli değildi, aynı zamanda gemileri ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak da görevimizdi" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İNGİLTERE HATA YAPTI"

Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammed El Bukhaiti ise yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarından "pişman olacaklarını" ifade etti. Londra ve Washington'un Yemen'e savaş başlatmakla "hata" yaptığını belirten El Bukhaiti, dünyanın artık "haklıyı ve haksızı" destekleyenlerin açıkça belirlenebildiği benzersiz bir savaşa tanık olduğunu kaydetti. El-Bukhaiti, "Taraflardan birinin amacı, Gazze'deki soykırım suçlarını durdurmak, diğer tarafın hedefi ise ABD ve İngiltere'nin temsil ettiği failleri desteklemek ve korumaktır. Bu dünyadaki her kişi, üçüncüsü olmayan iki seçenekle karşı karşıyadır, ya soykırım kurbanlarının yanında ya da faillerinin yanında yer alacak" dedi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki hedeflerin bombalanması nedeniyle ABD ve İngiltere'ye karşı "güçlü bir misilleme" yapılacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kalmıştır ve onlar, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına karşı ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

RİYAD: "YEMEN'DEKİ SALDIRILARDAN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısına Suudi Arabistan'dan da açıklama geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarının ardından "bölgede tansiyonun yükselmesinin önlenmesi" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'deki bazı noktalara düzenlenen saldırıları büyük endişeyle takip ediyor" denildi.