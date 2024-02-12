Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı! | Video 12.02.2024 | 14:43 Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.