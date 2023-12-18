Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video 18.12.2023 | 10:21 Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu çerçevesinde şafak vakti yapılan baskınlarda şuanda kadar 10 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına arama yaptı. Şuana kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Mürüvet S.'nin da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.