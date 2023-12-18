Video Haber Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı | Video

18.12.2023 | 10:21

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu çerçevesinde şafak vakti yapılan baskınlarda şuanda kadar 10 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına arama yaptı. Şuana kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Mürüvet S.'nin da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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