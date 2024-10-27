Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!
Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!
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