Video Haber Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!
Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!

Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!

27.10.2024 | 20:40

Adana'da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger'den A Haber'e özel açıklamalar!

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Adana’da 5 şiddetinde deprem! Adana Valisi Köşger’den A Haber’e özel açıklamalar! 01:38
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