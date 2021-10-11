Video Haber Afrin'de pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenledi! Olay yerinden ilk görüntüler...
Afrin'de pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenledi! Olay yerinden ilk görüntüler...

Afrin'de pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenledi! Olay yerinden ilk görüntüler...

11.10.2021 | 14:25

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Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla pazar yerinde insanların alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirdiği saldırı da ölü yaralılar olduğu belirtildi.

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