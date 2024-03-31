Video Haber AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video

31.03.2024 | 17:08

İstanbul'da seçimin son bulmasına az bir süre kalırken, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.

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İstanbul'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işleminin bitmesine dakikalar kalırken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi. Kurum'u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı. Öte yandan parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.
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