Video Haber Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın | Video
Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın | Video

Akaryakıt istasyonu yanında korkutan yangın | Video

06.05.2022 | 22:56

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Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonu yan kısmında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

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