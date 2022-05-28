Video Haber Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video
Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video

Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video

28.05.2022 | 12:53

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe uygun olarak ezan okudu.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreni için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Kentteki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ziyarette bulunan Erbaş, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen minareden ezan okuma geleneğini devam ettirerek, minareye çıkarak yatsı ezanını okudu.

Erbaş daha sonra caminin yanındaki Gazi Hüsrev Bey ile Gazi Murat Bey'in türbelerini de ziyaret ederek dua etti.

Gazi Hüsrev Bey Camii ziyaretinde minareye çıkarak ezan okuyan Erbaş, o anı sosyal medya hesabından "Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Camii'nde yaklaşık 500 yıldır devam eden minareden ezan okuma geleneği kapsamında Yatsı ezanını Gazi Hüsrev Bey Camii minaresinden okuduk. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerden ezan seslerini eksik eylemesin" ifadeleriyle paylaştı.

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