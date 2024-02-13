Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu
İlk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birilkte Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
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