Ankara'da belediye görevlilerinden A Haber'e tehdit | Video

Son günlerde çeşitli saldırılara uğrayan A Haber ekiplerine bir saldırı daha gerçekleştirildi. Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELPA A.Ş. çalışanları ve belediye çalışanları görevini yerine getiren gazetecileri tehdit etti.