Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu
Antalya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, birçok araç suda mahsur kaldı. Araçların yanı sıra iş çıkışı yağışa yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
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