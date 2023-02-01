Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yüz binler sokaklara indi | Video

Başta enerji fiyatları olmak üzere birçok üründe yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken Avrupa'da grev dalgası günden güne büyüyor. İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu yüz binlerce kişi "adil maaş" talebiyle ülke çapında son 10 yılın en büyük grevine imza attı.