Video Haber Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video

26.10.2022 | 15:00

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'yi Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda askeri törenle karşıladı. Wallace'nin tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Akar ve Wallace görüşme öncesinde, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ederek yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini inceledi. Savunma Bakanı Wallace'nin Türkiye ziyareti, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. İstanbul'daki görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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