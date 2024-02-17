Bakan Bayraktar: "6 işçi dere yatağı alanında, 3’ü manganez ocağında" | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazası hakkında düzenlediği basın toplantısında "Heyelan iki yönlü gerçekleşti, işçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok." dedi.