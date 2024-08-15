Bakan Fidan duyurdu: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.