Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video 19.04.2024 | 13:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.