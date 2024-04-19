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Video Haber Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video
Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video

Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü | Video

19.04.2024 | 13:36

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor.
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