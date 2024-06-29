Bakan Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
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